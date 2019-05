Habrá cinta live action de 'Tom y Jerry' con Chloë Grace Moretz

Así como el actual auge del cine de superhéroes, las adaptaciones de los clásicos animados a superproducciones en formato live action mantienen actualmente un gran margen de rentabilidad. Ejemplos de ello son los diversos remakes de Disney o la próxima Detective Pikachu (2019).

La siguiente licencia en seguir este tratamiento será el clásico de Hanna-Barbera creado en 1940 Tom y Jerry. Una franquicia que inició en forma de cortometrajes y que se convirtió en una de las producciones animadas más exitosas de la época dorada de la animación estadounidense.

Ahora, Warner Bros. Pictures planea una adaptación en acción real sobre Tom y Jerry y tras comentarse diversos rumores sobre el protagonista de este proyecto, parece que el estudio se habría decantado por Chloë Grace Moretz.

Chloë Grace Moretz es una joven actriz estadounidense de 22 años quien diera el salto a la fama con su participación en la icónica película de Matthew Vaughn Kick-Ass (2010). Posteriormente estuvo en importantes producciones como la condecorada Hugo (2011) de Martin Scorsese o la cinta de Tim Burton Dark Shadows (2012).

Se sabe que Moretz interpretaría a un personaje llamado Kayla según información proporcionada por Collider. La fuente asegura que su papel laborará en un lujoso hotel donde tendrá lugar una importante boda.

Es aquí donde el ratón Jerry se alojaría en el establecimiento para aprovecharse de la situación, en este sentido, el rol de Chloë Grace Moretz recurriría a buscar a un gato callejero Tom para deshacerse de la amenaza roedora.

Warner Bros. taps Tim Story, Chris Columbus for new 'Tom and Jerry' and 'Scooby-Doo' pictures.https://t.co/Am3nQJ49TJ — Collider (@Collider) 15 de octubre de 2018