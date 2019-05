Anáhuac Puebla reconstruye hogares para damnificados del 19-S

Fue ASUA Construye, programa de acción social de la Red de Universidades Anáhuac, el encargado de llevar a cabo la reconstrucción de las viviendas. El cual, tiene más de una década ayudando a comunidades necesitadas.

La Universidad Anáhuac Puebla, junto con diferentes aliados estratégicos, se sumó a las acciones para la reconstrucción de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. A través del programa ASUA Construye, a 19 meses de la catástrofe, se han levantado 51 hogares en dos de las comunidades más afectadas como San Antonio Alpanocan y Ocuilán, ubicadas en Puebla y Estado de México, respectivamente.

Los recursos económicos se obtuvieron a través del apoyo de aliados estratégicos como el Sorteo Anáhuac, instancia que destinó el 25 por ciento de sus remanentes para ASUA Construye 2018, así como donativos de la Fundación de Empresarios por Puebla, Fundación Mary Street Jenkins, HUFF México, Volkswagen Financial Services, Fideicomiso Fuerza México, Autobuses ORO-ERCO, Eastman, Red de Universidades Anáhuac, Red de Colegios Semper Altius y Familia y Juventud Misionera. Mismos que recibieron un reconocimiento junto con los alumnos líderes del proyecto por hacer equipo en ayudar a otras familias.

“Sin ustedes voluntarios esto no sería posible, son el motor, son los ángeles que permiten hacer esto. En Volkswagen Financial Services estamos ahora profundamente comprometidos con ASUA, seguiremos apoyando estas acciones”, comentó Oscar Domínguez, Gerente de la Secretaría General de Seguros de Volkswagen Financial Services.