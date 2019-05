Barcelona, con un pie en la final de la Champions

Este miércoles, el FC Barcelona recibió al Liverpool en el estadio Camp Nou para la ida de la otra serie de semifinales de la UEFA Champions League, en una final adelantada que emparejó a dos de los mejores de la competencia.

Desde el inicio del encuentro, ambos equipos buscaron hacerse daño con toques para cansar al rival, aprovechando la habilidad de los jugadores con los que cuentan.

Llegados los veintes, la salida por lesión de Naby Keïta por parte de los Reds dio más visión de campo al Barcelona, que para el minuto 25, abrió el marcador gracias a Luis Suárez que aprovechó el pase de Jordi Alba.

En el resto del primer tiempo, Liverpool buscó empatar el encuentro de los pies de su tridente Firmino, Mané y Salah, sin embargo, Ter Stegen respondió de buena manera en el arco culé.

Para la parte complementaria, los de Liverpool nuevamente tuvieron en Ter Stegen a su principal obstáculo para empatar el juego, caso contrario con el Barcelona, que aprovechó las jugadas que generó.

Para el 74, un remate de Suarez con la rodilla se estrelló en el travesaño para que quedara a disposición de Lionel Messi para solo empujar el balón y ampliar la diferencia.

Siete minutos después, el mismo Messi dio cátedra de cómo tirar un tiro libre, quien con tremendo zurdazo dejó sin opciones a Becker enmarcando aún más el gol del argentino, que marcó su gol 600 con los catalanes.

? RESULT ?



?? Suárez & Messi inspire Barcelona at Camp Nou

?? Messi scores 600th Barça goal via stunning free-kick



?? Man of the match?#UCL pic.twitter.com/UyMVqLVL4N — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 1 de mayo de 2019