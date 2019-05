¡Noah Centineo será He-Man! La estrella de Netflix se convierte en superhéroe

Noah Centineo es uno de esos actores a los que la fama les llegó de golpe, pues actualmente está convertido en la gran revelación de las comedias románticas. Su participación en varios filmes de Netflix le ha valido ser considerado uno de los actores más cotizados del medio, aunque su carrera apenas está en plena construcción.

Sin embargo, Centineo probará suerte en el género superheroico en un proyecto para la pantalla grande. De forma impredecible, el actor confirmó que se encargará de interpretar a He-Man en su versión live-action, una noticia que hizo sacudir el corazón de sus fans.

En entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Centineo salió al paso de los rumores que lo colocaban como uno de los principales actores para esteralizar la adaptación cinematográfica del superhéroe de antaño.

El histrión confirmó que se pondrá los calzoncillos del personaje para el inicio de esta saga llamada Masters of the Universe, aunque decidió mantener los detalles ocultos por no tener autorización para divulgarlos por parte de los realizadores. Además, espera llenar las expectativas de los fans que crecieron con He-Man en la década de los 80.

El amor platónico de muchas dará un salto importante en su carrera, especialmente, porque la comedia romántica poco tiene que ver con el género de héroes y acción. La estrella de Netflix confesó que vive uno de los momentos más dulces de su carrera, después de haber protagonizado la película A todos los chicos de los que me enamoré.

La popularidad de Noah Centineo subió como la espuma tras su debut en el servicio de contenido en streaming, lo que le valió la realización de otras dos cintas: Sierra Burguess Is a Loser y La cita perfecta, todas ellas en un periodo muy corto.

No cabe duda, el nacido en Miami, Florida, está llamado a ser uno de los rostros más cotizados de Hollywood en los próximos años.