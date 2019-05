'La opción militar en Venezuela está abierta', advierte Pompeo

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reconoció que el gobierno de Donald Trump no se cierra a la posibilidad de tomar acciones militares en Venezuela; afirmó que esta opción está sobre la mesa ante la situación de caos y tensión generada por el gobierno de Nicolás Maduro.

La acción militar en territorio venezolano se analiza con mayor seriedad después de los hechos de la víspera, en referencia al levantamiento armado de algunos soldados contra el régimen de Maduro, la liberación del opositor Leopoldo López y enfrentamientos en la capital Caracas.

Sin embargo, Mike Pompeo reafirmó que Estados Unidos siempre estará a favor de una salida pacífica y que no represente nuevos episodios de violencia. De esta manera, prefiere que la salida de Nicolás Maduro del poder se dé por la vía del diálogo y la cordura.

#OperacionLibertad is underway in #Venezuela & the world is watching. @jguaido’s safety must be guaranteed. The Venezuelan people are demanding change, a peaceful democratic transition, & return to prosperity. It’s time for the illegitimate regime to step aside. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/S1GQGakSul — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 de abril de 2019