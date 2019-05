¡50 semanas de cárcel! Julian Assange recibe su primera condena

Julian Assange recibió este miércoles su primera sentencia en la corte de Southwark, en Londres, Reino Unido; fue condenado a 50 semanas de prisión por haber violado su libertad bajo fianza en 2012. De esta manera, el australiano deberá cumplir con su primer año de prisión oficial, tras haber sido expulsado de la embajada de Ecuador en la capital británica.

Precisamente, el tribunal local informó que Assange transgredió las disposiciones judiciales giradas en su contra por el hecho de haberse refugiado en las instalaciones diplomáticas del país sudamericano.

La sentencia contra el activista y fundador de Wikileaks se veía venir tras haber sido declarado culpable por este delito el pasado 11 de abril; aquella jornada fue declarado culpable por parte de un tribunal británico, que consideró que violó lo establecido en su libertad condicional tras solicitar refugio en la Embajada de Ecuador.

Julian Assange's sentence is as shocking as it is vindictive. We have grave concerns as to whether he will receive a fair extradition hearing in the UK. — WikiLeaks (@wikileaks) 1 de mayo de 2019