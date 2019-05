Nuevas imágenes oficiales de 'El Rey León' de Jon Favreau

Con Vengadores: Endgame (2019) triunfando en la taquilla mundial, Disney ya prepara su siguiente y anticipado éxito financiero, la versión live action e imágenes generadas por computadora (CGI) hiperrealistas de El Rey León.

Este largometraje está dirigido por Jon Favreau quien demostró dominar con maestría este formato con su adaptación de El Libro de la Selva (2016) hace unos años. Después de dos tráileres y un par de carteles promocionales, la nueva El Rey León sorprende con nuevas imágenes de alta resolución de algunas de sus secuencias más emblemáticas.

Como parte de un artículo exclusivo de la revista Entertainment Weekly, la producción encabezada por Favreau vuelve a demostrar que es posible tomar un clásico animado y aplicarle una estética en formato de acción real logrando que permanezca la esencia del material original.

Las imágenes inéditas compartidas por la fuente permiten a la audiencia apreciar los atinados aspectos de algunos de los personajes centrales de El Rey León (2019), algunos como el mandril Rafiki o el jabalí Pumba, el suricato Timón no se había mostrado a profundidad en los avances anteriores.

Otros personajes como el león antagonista Scar impone con su apariencia siniestra, así como el de sus secuaces hienas que le sirven. Otras conocidas secuencias como la charla de los jóvenes felinos Simba y Nala con el toco piquirrojo Zazú también impresionan con su excelente recreación.

