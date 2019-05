Los Russo agradecen por la recepción de 'Avengers: Endgame'

La producción más reciente de Marvel Studios es un éxito innegable desde cualquier aspecto por el que se le vea. La cinta de los hermanos Russo se convirtió en la película más taquillera del año en curso tan solo en su primer fin de semana de proyección.

Al momento, Vengadores: Endgame (2019) ha recaudado más de mil 223 millones de dólares a nivel global. Gracias a esta cifra, el cuarto largometraje en conjunto de los superhéroes de Marvel se convirtió en la primera película en superar los mil millones en su semana de estreno.

En territorio estadounidense, Vengadores: Endgame es la primera producción en superar en demasía los 300 millones solo en taquilla doméstica. La película de Joe y Anthony Russo ha roto diversos récords alrededor del mundo, por ello, los cineastas han manifestado sus agradecimientos al respecto.

We want to thank everyone who’s been on this journey with us. We grew up in a big, loving family where stories were told at the dinner table to entertain each other. We now get to tell those stories to the world. All because of you...



With much love and respect...



The RB’s pic.twitter.com/3Stdc6axFD — Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 de abril de 2019