Veracruz merece mantenerse en Primera División: González China

El director técnico interino del Veracruz, José Luis González China, reconoció que su equipo tiene lo necesario para mantener su categoría, a pesar de que hasta la jornada 16 no ha ganado ningún duelo y no tiene puntos, esto a pesar de una sanción de la FIFA.

Para la jornada final del torneo Clausura 2019, el Veracruz recibirá al vigente campeón, las Águilas del América, equipo que ya consiguió su clasificación a la liguilla del futbol mexicano.

José Luis González China continuó diciendo que se va “con sentimientos encontrados porque el equipo dejó todo, pero te llevas una derrota más, así que buscaremos el partido ante un rival duro como es América”.

Y en cuanto a su partido anterior ante los Gallos Blancos del Querétaro, el técnico explicó que la superioridad numérica sí cobró factura, aunque destacó el esfuerzo y la actitud de sus jugadores.

"Saco buenas conclusiones, es obvio que no ganamos el partido, jugar con un hombre menos casi los 90 minutos no es fácil, pero el equipo luchó durante todo el partido y desgraciadamente no alcanzó, pero me deja tranquilo el esfuerzo. El equipo estuvo luchando y batalló, no hay nada que reprochar", finalizó.