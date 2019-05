Britney Spears aseguró volver muy pronto a los escenarios

Foto: Page Six

A pesar de que la Princesa del Pop no ha estado alejada del espectáculo por demasiado tiempo, la cantante originaria de Mississippi tuvo que cancelar su serie de conciertos Britney: Domination (2019) los cuales se presentarían en Las Vegas de forma periódica.

Esta cancelación se debió a que Britney Spears se ausentó de los escenarios para cuidar a su padre quien se encontraba en un delicado estado de salud a principios de este año. Por ello, la cantante estadounidense fue internada en una clínica psiquiátrica debido al estrés emocional que le dejó esta situación.

Después del incidente, Britney Spears se alejó de la esfera pública y las redes sociales, hecho que alertó a sus fanáticos y a la prensa especializada sobre su supuesto estado de salud deteriorado. Fue la propia cantante quien desmintió los rumores, al mismo tiempo que aseguró estar sana y vaticinar su regreso a la música.

“Hola a todos, para los que están preocupados por mí les digo que todo está bien, mi familia ha pasado por mucho estrés y ansiedad últimamente, necesitaba tiempo para lidiar con ello. Pero no se preocupen, regresaré muy pronto”, mencionó Britney Spears en su perfil de Instagram.

Si bien, la cantante no mencionó alguna fecha tentativa para su regreso a los escenarios, aseguró que sería bastante pronto. Spears dio su última gira durante el año pasado, con el evento Piece of Me Tour visitó más de siete ciudades de Estados Unidos y nueve países de Europa como Inglaterra, Alemania, Francia, Irlanda, Dinamarca, entre otros.

Posteriormente, Britney Spears volvió a utilizar su plataforma personal de Instagram para compartir un video donde se prepara físicamente para su regreso a los conciertos anteriormente programados para Las Vegas, Domination.