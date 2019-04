Voceros de Barbosa denuncian ataque cibernético a cuentas de colaboradores

Al denunciar que al menos 20 cuentas de diferentes redes sociales, de igual número de colaboradores de la campaña, fueron objeto de un ataque cibernético a gran escala, los voceros del candidato a Gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia calificaron este hecho como una grave violación a la libertad de expresión y solicitaron la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de dar con los responsables y sancionarlos conforme a la ley.



Precisaron que este ataque cibernético dio el resultado de la caída y bloqueo de dichas cuentas, que incluye no sólo a colaboradores sino que trasciende a actores políticos e incluso medios de comunicación, que apoyan la campaña de Miguel Barbosa.



David Méndez Márquez, coordinador político y vocero de campaña, dijo que esta acción violatoria a la ley agravia no sólo a quienes forman parte del equipo de Miguel Barbosa sino a las poblanas y poblanos que mediante estos mecanismos dialogan directamente con el candidato y sus colaboradores.



Explicó que este ataque fue detectado a primera hora de este martes 30 de abril y se trata básicamente de cuentas de Twitter entre las que se incluyen la suya, el partido Morena en Puebla, así como de diputadas y diputados que forman parte del equipo.



Méndez Márquez resaltó que esta acción constituye una flagrante violación al Artículo 7º. de la Constitución, con lo que se acredita ante la sociedad que Miguel Barbosa y sus colaboradores siguen siendo objeto de guerra sucia. “Se trata de actos desesperados de quienes pretenden detener este cambio que ya recorre Puebla, no lo van a lograr”, destacó el vocero.



Para finalizar su intervención hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral a que tome cartas en el asunto y de esta manera puedan ser sancionados los responsables de este ataque.



Por su parte, el vocero Carlos Meza Viveros detalló que al interior del equipo se analiza interponer la denuncia legal correspondiente y para ello se está en el proceso de recabar las pruebas pertinentes.



Meza Viveros asentó que con esta acción se violó el Artículo 7º. de la Constitución que protege la libertad de expresión, en el cual se asienta que es inviolable la libertad de emitir opiniones e información mediante cualquier medio, por lo que no se puede restringir este derecho mediante controles oficiales o particulares.



Finalmente el vocero de campaña Carlos Meza dejó en claro la necesidad de recurrir a instancias competentes como el INE, que cuenta con una unidad técnico contencioso electoral que da acceso a este tipo de denuncias y actos que tienen el fin de frenar el tránsito libre de las expresiones e ideas.