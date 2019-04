Ajax toma ventaja ante el Tottenham en la Champions League

Este martes, la actividad en la UEFA Champions League se reanudó con el Tottenham Hotspur contra el Ajax, en el Tottenham Stadium en Londres, Inglaterra.

En los primeros minutos del duelo, el balón se los disputaron ambos equipos hasta el minuto 15 que las redes vieron como el balón se incrustaba en el fondo.

Obra de Van de Beek, el único gol del encuentro determinó el destino del partido luego de que recibió un pase filtrado obra de Lloris, que definió con tranquilidad adelantando a los de Ámsterdam.

Para el minuto 24, el francés Hugo Lloris salvó al Tottenham del segundo gol de Ajax luego de una desviación dentro del área que estuvo precedido de una gran pared del equipo holandés.

Hacia el final del primer tiempo, el defensor del Ajax, Jan Vertonghen tuvo que salir del terreno del juego por lo que su lugar fue tomado por Moussa Sissoko.

Para la parte complementaria, el Tottenham de Pochettino buscó el gol del empate para poder disputar el juego de vuelta más cómodamente.

Los locales estuvieron a punto de conseguirlo luego de un disparo de zurda de Neres cuyo esférico se estrelló en el poste izquierdo de la meta de Lloris, quedándose el juego con un gol de ventaja para el Ajax para el de vuelta.

? RESULT ?



?? Ajax claim impressive first-leg victory at Tottenham

?? First-half Donny van de Beek goal secures away win



?? Who was the star man tonight?#UCL pic.twitter.com/2Wyj2NFw0g — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 30 de abril de 2019