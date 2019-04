Mauricio Pochettino vive un sueño con el Tottenham

Este martes se disputa la primera semifinal de la UEFA Champions League entre el Tottenham Hotspur y el Ajax de Ámsterdam, ambos equipos sorpresa en estas instancias del torneo continental.

En este sentido, el entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, reconoció estar “viviendo un sueño” en lo que se prepara para liderar al club londinense en su partido europeo más importante en 57 años.

Y aunque sabe que al Ajax le precede una historia de cuatro Copas de Europa y ser uno de los grandes equipos de la Eredivisie, Pochettino confía en sus jugadores y principalmente en sus goleadores como Harry Kane y Heung-Min Son.

No obstante, asevera que la baja de Kane por una lesión de tobillo y la suspensión del surcoreano Son complican las perspectivas del Tottenham antes de disputar su primera semifinal desde que perdió ante el Benfica en 1962.

En contraste, el Ajax, que lidera la Eredivisie local, tuvo libre el fin de semana, pero Pochettino aseguró que no quiere excusas.

“La posibilidad de jugar una semifinal para el Tottenham no ocurre a menudo", dijo el entrenador argentino, que no ha ganado ningún trofeo en cinco años en el Tottenham. "Es imposible cambiar las circunstancias. Es imposible estar cansado, es imposible no estar emocionado. No tengo dudas de que tenemos la energía", mencionó.