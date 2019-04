#QUÉPASA: El Rey de la Noche no es tan temible en Instagram El personaje más temido de 'Game of Thrones' no es tan escalofriante en su cuenta de Instagram.

Foto: Vladimir Furdik / Instagram Estas semanas estarán marcadas por el estreno de cada capítulo de la Temporada 8 de Game of Thrones. Solo serán seis, pero ya quedó claro que las cosas se pusieron más serias a partir del tercer episodio. Después de la transmisión del capítulo del pasado domingo, ha crecido el interés por el llamado Rey de la Noche, el líder de los caminantes blancos que estremeció a todos desde hace varias temporadas. La gran batalla de Winterfell lo volvió a poner al centro de todo. Pero, ¿qué hay detrás de este personaje oscuro? Se trata del actor Vladimir Furdik, algo que seguramente ya sabían los verdaderos fans de la serie. Desde la Temporada 6, se ha encargado de interpretar al poderoso enemigo que solo trae destrucción en cualquier lugar donde se para. Sin embargo, si visitamos su Instagram nos daremos cuenta que no debemos temer tanto al Rey de la Noche, pues realmente parece “un buen tipo”. En una entrevista para Entertainment Weekly, Furdik reveló que nunca supo cómo llegó a interpretar al icónico personaje de Game of Thrones, pero confesó que después de lo hecho en la Temporada 5 se quedó con el papel para interpretar al gran guerrero. Sorprende que Furdik siga trabajando como doble de acción en la popular serie, por lo que ha hecho caídas a caballo, caídas altas y luchas de espadas; en algún momento, personificó a Arhur Dayne en la escena de la batalla en la Torre de la Alegría.

