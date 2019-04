Joe Biden, el imbatible en las encuestas

Joe Biden llegó a cambiar el panorama rumbo a las primarias dentro del Partido Demócrata de Estados Unidos; su destape para contender en las elecciones de 2020 no solo estremeció la campaña de Donald Trump, sino que significó un duro golpe contra el resto de sus correligionarios que aspiraban a representar al instituto político.

De acuerdo con una encuesta publicada por la cadena CNN, Biden alcanzó 39 por ciento de respaldo, mientras que el demócrata más cercano, el senador Bernie Sanders, se quedó estancado con 24 por ciento. 15 puntos de diferencia son demasiados y parecen inclinar la balanza de forma inequívoca a favor de quien fuera la mano derecha de Barack Obama.

De la misma manera, el sondeo realizado por la casa encuestadora Morning Consult coloca a Biden con 36 por ciento de respaldo, mientras que Sanders está rezagado con 22 por ciento. La diferencia se mantiene y los sueños de varios aspirantes demócratas se desploman.

Serving as @BarackObama's Vice President was a privilege and an honor. We share the belief that America is a place where ordinary people do extraordinary things and anything is possible. pic.twitter.com/Y5rXEijgIu — Joe Biden (@JoeBiden) 30 de abril de 2019