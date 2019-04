Aficionado que fue agredido por Neymar revela su verdad

Neymar reconoció que se equivocó al golpear a un aficionado en las gradas del Stade de France, después de que el Paris Saint-Germain (PSG) fuera derrotado en la final de copa por el Rennes. El hincha, quien se identificó como Edouard, decidió dar a conocer su versión de los hechos.

El aficionado había guardado silencio, sin embargo, decidió salir a desmentir las declaraciones que hizo el crack brasileño ante la prensa para justificar su reacción violenta.

En declaraciones recogidas por Marca, Edouard revivió todo lo que pasó aquel día y cómo se abalanzó contra su persona el referente del ataque del PSG.

“Yo no le insulté. Le dije a los futbolistas que no jugaron a nada. A Verratti, a Buffon, no solo a él. Se lo dije a todo el equipo”, declaró.