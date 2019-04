El mundo reacciona a la rebelión militar en Venezuela

Las miradas del mundo están sobre Venezuela, después de que Juan Guaidó y Leopoldo López convocaran a la población a salir a las calles para concretar la expulsión de Nicolás Maduro del gobierno; todo esto tiene lugar en el marco del levantamiento de varios militares que le manifestaron su respaldo al dirigente de la oposición.

En tanto, el Gobierno de Venezuela catalogó este pronunciamiento y la rebelión castrense como un intento de golpe de Estado, para después prometer que se tomarán las acciones correspondientes para sofocar dichos actos promotores de la violencia.

Diversos países del mundo expresaron su consternación sobre los hechos que ocurren en territorio venezolano, un conflicto que alcanzó uno de sus momentos más críticos porque se han reportado enfrentamientos entre militares.

El Gobierno de España lanzó un exhorto a todos los actores involucrados para que eviten los escenarios de violencia; asimismo, la Unión Europea (UE) convocó a una reunión de emergencia para abordar la crisis en Venezuela y este nuevo episodio de insurgencia contra Maduro.

“Deseamos con todas nuestras fuerzas que no se produzca un derramamiento de sangre (…) No se respalda ningún golpe militar”, dijo la vocera española, Isabel Celaá.

Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, no dudó en manifestar su solidaridad y apoyo al gobierno aliado de Maduro, para quien siempre ha tenido elogios. Dijo tener plena confianza en que el régimen chavista podrá solventar la situación y los embates de la oposición.

Estados Unidos con su injerencia y promoviendo golpes de Estado busca provocar violencia y muerte en #Venezuela , no le importan las pérdidas humanas, solo sus intereses. Debemos estar atentos y unidos para que los golpistas no vuelvan nunca más a nuestra región. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 30 de abril de 2019

Del otro lado de la balanza, el senador estadounidense Marco Rubio convocó a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas a posicionarse a favor de Juan Guaidó, una acción que el pueblo de Venezuela les agradecerá por su anhelo del restablecimiento de una verdadera democracia.

“Pueblo de Venezuela su destino ahora está en sus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad (…) No dejes que te quiten esta oportunidad. Ahora es el momento de tomar las calles en apoyo a su legítimo gobierno constitucional. No permitas que este momento se escabulla. Puede que no vuelva”, escribió en una serie de mensajes en su Twitter.