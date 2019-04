A Will Smith le divierten las críticas hacia su 'Genio' en 'Aladdín'

A menos de un mes de distancia para que la próxima adaptación cinematográfica en formato live action basado en un clásico animado de Disney se estrene en cines de todo el mundo, los involucrados en Aladdín (2019) se expresan sobre las críticas que le han llovido por montones a la producción.

El primero de ellos es Will Smith quien en la cinta interpreta al Genio de la Lámpara, un ser mágico capaz de cumplir los deseos de su benefactor. Un personaje que en la versión original de Aladdín de 1992 le prestó su voz el fallecido actor Robin Williams.

Este papel es uno de los más queridos del estudio del ratón, por ello, la versión en acción real del personaje no ha sido del agrado de muchos seguidores. El argumento más mencionado en redes sociales para rechazar a Will Smith como el Genio es su caricaturizado aspecto azul.

Ante estas declaraciones, el actor estadounidense ha manifestado que las críticas negativas hacia su papel le parecen divertidas. Smith menciona haberse consolidado como actor en la década de los 90, época en la que ni el internet ni las redes sociales existían. Por lo tanto, el artista intenta adaptarse a este cambio.

“Fue muy divertido. Hubo una broma que relacionaba Sonic the Hedgehog con el Genio. Todo está bajo un crítico escrutinio. Crecí en una época en la que no había internet. Es algo nuevo a lo que me estoy acostumbrando”, mencionó el actor en entrevista.