Carlos Vela lidera a Los Ángeles FC en la MLS

A sus 30 años de edad, el jugador mexicano Carlos Vela se encuentra en uno de sus mejores momentos como futbolista con Los Ángeles FC de la MLS de Estados Unidos.

Con 10 partidos jugados, Los Ángeles FC marcha líder de la Conferencia Oeste de la MLS y primer lugar de la tabla general del torneo, gracias en parte a que es el líder de goleo con 11 tantos.

LA holds the ?? to the West after Week 9. pic.twitter.com/CV6yG2i0LP — Major League Soccer (@MLS) 29 de abril de 2019