Titanes del Club Alpha afinan su preparación para la Olimpiada Nacional

Con la Olimpiada Nacional prácticamente a la vuelta de la esquina, los deportistas y equipos representativos de los Titanes del Club Alpha, intensifican su preparación y afinan detalles para su próxima participación en la justa más importante en el país.

La esgrima, el karate y el frontón, fueron tres de las disciplinas que durante el fin de semana reciente celebraron diferentes selectivos, donde los Titanes del Club Alpha consiguieron resultados importantes que sirven como parámetro y un buen aliciente a pocos días de entrar en acción en Olimpiada Nacional

En la esgrima, en Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo el Campeonato Nacional, el cual fue considerado como parte del proceso para la Olimpiada Juvenil; en este certamen, la Titán Ashley Muñoz Flores tuvo una actuación importante, con la obtención de la medalla una medalla de oro y un par de bronces en las distintas pruebas en las que participó.

Ashley Muñoz ocupó el primer en la modalidad por equipos y el tercer lugar en categoría juvenil y cadetes, para de esta manera prácticamente cerrar su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional, después de todo un proceso que inició el año anterior.

Y es que en el primer selectivo celebrado en noviembre de 2018, Ashley obtuvo el tercer lugar individual, y cuarto por equipos; en el segundo selectivo, en febrero de este año, ocupó tercer lugar individual y su clasificación al campeonato Panamericano Juvenil 2019 con sede en Colombia y clasificatorio para el Campeonato del Mundo de Polonia.

Mientras tanto, en el tercer selectivo nacional en Pachuca en marzo del 2019, terminó en el tercer lugar individual y todo eso se suma a los lugares que sumó en el Campeonato Nacional de Federación.

En el frontón, también en el más reciente selectivo celebrado en Aguascalientes, el equipo del Club Alpha regresó con buenas cuentas y la clasificación a la Olimpiada en varias categorías, como fue el caso de Vania González Simón en la modalidad de frontenis parejas juvenil A.

La dupla compuesta por Yahel Miguel Jiménez y Gerardo Carranza Farías, consiguió el segundo lugar y el pase a la Olimpiada Nacional, dentro de este mismo selectivo en el frontenis parejas Juvenil B; en esta misma categoría, Zamna Ramírez Olivares, obtuvo su pase en frontenis individual y de parejas al lado de Fernanda Valdez López.

La categoría Juvenil C, se reportaron los pases a la Olimpiada de Yessenia González Simón en frontenis parejas juvenil C; además de Erick Ruiz y Miguel Chávez; Michell Contreras González y Melanie López Romero en frontenis parejas Juvenil C, destacando que Melanie también lo hozo en la modalidad individual de paleta goma tres paredes.

Por último, en el Campeonato Nacional de Clubes de la Liga R3 de Karate con sede en Cuernavaca, Morelos, los Titanes del Club Alpha y de J500, lograron resultados trascendentales como las tres medallas de oro, siete de plata y cinco de bronce para el representativo del Alpha 4, un bronce para el Alpha 3 y dos oros, nueve platas y tres bronces del cuadro de J500.