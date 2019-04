Participación de los jóvenes será fundamental para transformar a Puebla, dice Barbosa

Al participar en el diálogo universitario convocado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el candidato a gobernador del estado por la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, garantizó que como titular del Ejecutivo no sólo escuchará las inquietudes de este sector poblacional sino que las atenderá e incluso las incluirá dentro de su plan de gobierno para transformar a Puebla.



En este foro donde la comunidad universitaria pudo cuestionar y conocer las propuestas con que cuenta el abanderado a la gubernatura, Barbosa Huerta aseguró que para fomentar fuentes de trabajo a los profesionistas de nuevo ingreso reactivará la economía local y de esta manera jóvenes, y en general personas de todas las edades, podrán tener ingresos y empleo.



Ante esta comunidad universitaria, Miguel Barbosa Huerta, en respuesta a los cuestionamientos hechos, detalló que su propuesta de gobierno ha sido enfocada a que en Puebla las cosas estén mejor, sobre todo para sectores como el universitario que requiere mejores condiciones de estudio y de seguridad.



Aquí recordó su propuesta de que 20 por ciento de posiciones en el gobierno sean ocupados por jóvenes de entre 20 y 30 años.



Al respecto dejó en claro que otro aspecto importante es garantizar la seguridad a fin de que haya más productividad para los inversionistas y empresarios, pues son ellos quienes fomentan las fuentes de empleo al contratar los servicios de los universitarios; y pidió que no haya confusión en el sentido de que es el gobierno la única instancia que tiene que contratarlos.



Miguel Barbosa exhortó a los ahí reunidos a hacer valer su derecho de que son el presente y no solo el futuro. Agregó que también reivindicará la política en Puebla a fin de que más jóvenes se interesen en participar. “Integraremos la visión de los jóvenes, gobierno que no sea incluyente estará destinado al fracaso”, aseguró.



Como parte de sus propuestas de gobierno compartió a esta comunidad universitaria que contempla dividir a Puebla en 19 regiones, las que por sus distintas condiciones deben ser atendidas con acciones específicas.



Así también devolver la paz y la seguridad pública a los poblanos; educación, salud, justicia y no violación a los derechos humanos; crear la Procuraduría del Medio Ambiente, además de promover la inversión nacional e internacional y priorizar la transparencia, la honradez y abatir los niveles de corrupción en que hoy se encuentra la entidad.



En el tema de la corrupción, Miguel Barbosa refirió que el problema ha radicado en algunas entidades y autoridades como los institutos de transparencia, que eran o son encabezados por familiares y parientes de quienes están dentro de la estructura de gobierno.



En este encuentro, el abanderado participó en la firma del Pacto Político Electoral propuesto por dicha comunidad universitaria, el cual establece, entre otras cosas el respeto al resultado electoral del 2 de junio, así como privilegiar la paz y estabilidad social durante la campaña, pero sobre todo elecciones pacíficas y limpias.