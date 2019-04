Ofrece Barbosa ser un aliado permanente del sector empresarial

Al destacar que como gobernador del Estado no va a pedir ni un solo peso al otorgar contratos a los empresarios, el candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, precisó que será un aliado permanente del sector empresarial, además de que les garantizó que no habrá más negocios a la sombra del poder y el presupuesto de la entidad se quedará para los inversionistas poblanos, a quienes solamente se les pedirá calidad en sus servicios.



“No voy a condicionar nada, ni un peso les voy a pedir a cambio de otorgarles contratos”, dijo durante una reunión con prestadores de servicios, comercio y turismo a quienes anunció que implementará un sistema de desregulación para acabar con la corrupción que hoy persiste hacia este sector económico.



Aquí Barbosa Huerta destacó que hoy los gobiernos se deben fijar en la deuda social que hay en Puebla. Abajo de puentes, a un lado de museos, a un lado de los desarrollos inmobiliarios como Lomas de Angelópolis, que forma parte de un municipio pobre como Santa Clara Ocoyucan, cuyas autoridades por cuestión de corrupción ni siquiera saben cuántos ingresos podrían tener como pago de impuestos.



El abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura se comprometió con este nutrido grupo empresarial a que las cosas deben cambiar para bien, pues aunque está de acuerdo en que existan grandes desarrollos e inversiones, estas se deben regular. “La inversión no significa corrupción”, dijo.



En este encuentro con dirigentes e integrantes del rubro empresarial, Miguel Barbosa Huerta ofreció mantener una relación fructífera y de constante acercamiento con los sectores productivos del estado. “El diálogo será de mucha intensidad para que haya productividad y en consecuencia una mejor Puebla para todos”, agregó.



Denunció que en Puebla hay un deterioro que se permitió por años y que siguió avanzando, y hoy la consecuencia es que la supuesta modernidad sea solo una fachada, por lo que como gobernador actuará con mejor estrategia y con mayor inteligencia.



“Vuelta a la hoja, a los agravios; que todos podamos pensar que ese silencio y falta de participación, para reclamar y decir la verdad, es un momento del cual tenemos que arrepentirnos y no se vuelva a repetir”, señaló Barbosa Huerta.



Comentó que hoy las cosas son diferentes y pese a haber sido el actor político más atacado en 2018, hoy mantiene 30 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor, “y no es arrogancia es resultado del esfuerzo y del trabajo que vengo realizando en forma intensa al recorrer el estado”, dijo.



Miguel Barbosa aseguró que no propiciará círculos de privilegio, por lo que ofreció a los empresarios atender su propuesta de proponer titulares para las Secretarías de Economía y de Turismo.



“Sólo propónganme gente con capacidad; los requisitos son honradez, transparencia y vocación de servicio… La clase política que se ha enriquecido y que hace negocios al amparo del poder no va a estar cerca de mí”, mencionó.



Agregó que en su administración se impulsará un esquema de desregulación cuya prioridad será desterrar la corrupción, además de que será un gobierno electrónico, de impulso a la inversión privada y será un impulsor del turismo en todo el estado. “Les garantizo certeza jurídica para sus empresas”, destacó.



Barbosa Huerta, al solicitarles confianza y apoyo al proyecto que encabeza, reveló que anteriormente familiares de los candidatos solicitaban dinero a cambio de una “sentada”.



“Eso se acabó, si alguien les está pidiendo o les llegara a pedir dinero a mi nombre, díganmelo para denunciarlo como delincuente; así estoy caminando y me siento satisfecho”, expuso el candidato.



Remató su mensaje garantizando a los empresarios que las cosas en Puebla van a cambiar pues se ha gobernado sin programas, sin proyectos y sin cumplir metas.



“Todo va a cambiar, nada de que se quedan los recomendados”, dijo Miguel Barbosa al anunciarles que instalará una mesa de diálogo con este sector que representa y genera un amplio círculo económico para la entidad.



Por parte de los organismos asistentes a este encuentro, hicieron uso de la palabra Juan José Ayala, de la Canaco, quien planteó que la Cámara de Comercio en Pequeño produce para Puebla 167 mil empleos, por lo que pidió el apoyo en materia de seguridad y estado de derecho, pues de acuerdo a estadísticas la inseguridad ha golpeado a este sector en forma constante.



En tanto Olga Méndez Juárez, de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes y Alimentos, habló sobre la necesidad que hay en Puebla de que el gobierno fomente un ambiente propicio para los comercios, al igual que para la inversión pública y se abata la corrupción que algunas autoridades mantienen hacia este ramo.



Asimismo, María del Rocío Uvera, del Colegio Nacional de Licenciados, comentó que de 180 países México ocupa el lugar 138 en percepción de corrupción; Puebla se encuentra entre los cinco estados donde la ciudadanía percibe el gobierno y su burocracia con altos índices de corrupción, por lo que solicitó al abanderado de Morena, PT y PVEM que sea el primer gobernador en implementar en forma simultánea los procesos de certificación ISO 8701, correspondiente al sistema de gestión antisoborno, y al ISO 1891 para gobiernos confiables.



De igual manera hizo uso de la palabra Arturo Fernández Tanús, representante de la Cámara de Comercio en Pequeño, quien pidió al abanderado su apoyo a fin de lograr mejores condiciones para sus agremiados dado que ante la falta de transparencia gubernamental se fomenta corrupción, pues ante la opacidad generada en dependencias se genera violación a los derechos humanos, por lo que pidió que de ganar la elección establezca mecanismos eficientes para conocer el destino de los recursos generados por la ciudadanía.



José Miranda Solana, de la Asociación de Centros Comerciales, pidió propiciar un ambiente agradable y sano para las familias que concurren a estos lugares, que se han vuelto la tercera casa de los poblanos, y propuso que como parte del plan de desarrollo económico a ejercer por el gobierno de Barbosa Huerta sean tomados en cuenta y se les permita proponer una terna de la cual salga el futuro secretario de Desarrollo Económico.



Finalmente, Salvador Méndez Rosales, del Colegio de Contadores Públicos, solicitó que se brinde la oportunidad a este órgano de participar en la capacitación y temas de contabilidad, auditoría e impuestos del sistema gubernamental.