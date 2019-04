Adebayor confiesa que estuvo a punto de suicidarse

A sus 35 años de edad, el delantero togolés Emmanuel Adebayor confesó que estuvo a punto de suicidarse cuando tenía 16 años de edad y recién empezaba su carrera como futbolista.

En entrevista con el Daily Mail, Adebayor contó los detalles de la decisión que estuvo a punto de tomar, esto debido a la gran presión a la que estaba sometido por su familia, después de salir de la pobreza y firmar un contrato profesional en Francia

Incluso, Adebayor explicó cómo había pensado quitarse la vida, engañando a una farmacia para que le pudieran vender las pastillas que necesitaba.

"Había una farmacia debajo de mi piso. Compré paquetes y paquetes de pastillas. No me las querían vender, pero dije que era para una acción benéfica en Togo . Lo preparé todo, bebí mucha agua y estaba listo. Entonces llamé a mi amigo", agregó.

Sin decir a que amigo llamó, él fue determinante para que Emmanuel Adebayor no se precipitara, pues su carrera como futbolista apenas estaba comenzando, llegando a ser el capitán de su Selección, su máximo anotador y el jugador con más partidos.

Además, gracias a Adebayor, Togo calificó a la que es hasta el momento su único Mundial disputado, el de Alemania 2006.

"Me dijo que no me precipitara, que tenía muchas cosas por las que vivir, que tenía potencial para cambiar África", finalizó.