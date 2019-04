Habrá John Wick hasta que la gente así lo quiera: Keanu Reeves

Las películas de John Wick son un éxito, aire fresco en un género de acción que tiene pocos talentos nuevos. Pero, ¿cuándo acabará esta franquicia? El actor que da vida al personaje, Keanu Reeves, aseguró que el letal combatiente estará en pantalla hasta que la gente así lo decida.

Uno de los detalles que más gusta a los fans de Reeves es su poco interés por el dinero o la fama; no es un secreto que el actor dona casi todo lo que gana y únicamente se queda con lo necesario para vivir. Por ejemplo, sigue habitando el mismo departamento que tenía desde hace varios años y no lleva una vida de lujos.

En entrevista reciente con GQ, Keanu Reeves explicó que John Wick es un personaje que seguirá haciendo por el simple hecho de complacer a los fans, quienes tienen la última decisión. De esta manera, no le importa que la saga se pueda extender por diez o 15 películas.

“[John Wick seguirá] hasta donde me lleven mis piernas. Irá hasta donde la audiencia quiera ir”, respondió.

Es verdad que Keanu Reeves no aparenta su edad, pero la realidad es que ya tiene 54 años y no posee la misma agilidad que antes; hasta el momento, sigue siendo capaz de rodar por su cuenta sus principales escenas de acción y no acusa de forma notable el paso del tiempo.

La primera película de John Wick llegó a las pantallas de cine en 2014, bajo la dirección de David Leitch y Chad Stahelski.

La saga presenta a un exasesino que se ve obligado a hacer uso de sus habilidades después de que un grupo de mafiosos matara a su perro, el último regalo de su esposa antes de morir. Carcomido por la sed de venganza, emprende misiones imposibles haciendo uso de toda su fuerza letal.