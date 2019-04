América es el rival a vencer: 'Piojo' Herrera

Miguel Piojo Herrera busca dejar atrás las polémicas por el arbitraje que lo han acompañado durante toda la temporada, para centrarse en la Liguilla que está por comenzar. A falta de una jornada para saber las posiciones finales en la tabla, el entrenador confía en su equipo para pelear por el título del Clausura 2019.

En entrevista para Fox Sports, Piojo Herrera afirmó que la competencia es intensa y hay muy buenos clubes dentro de la Fiesta Grande, en referencia a León, Tigres, Monterrey y Cruz Azul, que lucen como los más fuertes en este cierre de temporada regular.

Sin embargo, recordó que el vigente campeón del futbol mexicano es el América, que asume su papel como favorito para millones de hinchas que apoyan en el estadio y desde sus hogares.

Al ser cuestionado sobre el arbitraje y la multa económica a la que se hizo acreedor, Piojo Herrera prefirió esquivar la pregunta y dijo que evitará caer en este tipo de declaraciones para no enfrentar las sanciones financieras.

“Ya no hablaré más del arbitraje, porque si no me voy a quedar sin quincena”, dijo.