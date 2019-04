México impulsará buenas relaciones con España: AMLO tras victoria del PSOE

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo mención este lunes del triunfo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales de España, donde se impuso de forma arrasadora ante el Partido Popular (PP).

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano destacó la victoria de los llamados liberales por sobre los conservadores, pero aclaró que no le compete dar su opinión sobre un tema que es propio del pueblo español, sino que su gobierno buscará construir buenas relaciones con las autoridades del país ibérico.

Así habló López Obrador tras la contundente victoria del PSOE, que le valió recuperar el control del Senado después de largo tiempo. La fuerza política del actual mandatario español, Pedro Sánchez, logró imponerse en las urnas y acabar con la hegemonía que tenían los populares.

“Le fue bien al movimiento liberal español, no sucedió lo mismo con el movimiento conservador, que no avanzaron, no les alcanzó; de todas maneras, nosotros vamos a buscar tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, sean de tendencia liberal o conservadora”, declaró ante la prensa.