Blindan Nueva York por temor a más tiroteos en sinagogas

Las autoridades de Nueva York decidieron aumentar la seguridad en diferentes cuadrantes ante la posibilidad de que se perpetren ataques armados en los próximos días, después del incidente que tuvo lugar el sábado en una sinagoga cerca de San Diego, California.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó a la Policía que fortalezca la vigilancia sobre las sinagogas y las casas de oración, ya que existe una preocupación real de que extremistas ejecuten crímenes de odio como el que dejó un muerto y tres heridos este fin de semana.

A través de un comunicado, Cuomo lamentó los hechos que tuvieron lugar en California, para después reconocer que es necesario tomar medidas preventivas.

Another tragedy in a house of worship. New York grieves for all those wounded and affected by this horrific shooting in Poway, California.



We will never be intimidated by violence or divided by hate.



New York stands shoulder to shoulder with the Jewish community. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 27 de abril de 2019