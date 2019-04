Uriel Antuna anhela ser uno de los mejores jugadores del mundo

Uriel Antuna se estrenó como goleador este fin de semana con su nuevo equipo, el Galaxy de la MLS; a pesar de que muchos miran su llegada a la lista estadounidense como un retroceso, el mexicano considera que es un paso importante en su carrera. Además, reveló cuáles son sus verdaderas ambiciones.

El jugador sabe que su arribo al equipo lo debe, en gran parte, a la figura de Dennis Te Klose, quien confía en las capacidades del futbolista nacido en Gomez Palacio, Durango.

“A Dennis lo conozco hace tres años, eso fue hablado entre clubes, me plantearon esta opción de venir a jugar, todavía tenía opciones de quedarme en Europa, de ir incluso a México, yo decidí venir al Galaxy por el equipo que es. No sé si Dennis influyó mucho, lo conozco desde hace tres o cuatro años; me conocía de las selecciones menores, me conocía mi forma de ser, cómo juego, quién soy. Es alguien que me ayudó mucho en mi adaptación a Holanda, porque yo le pedí consejos a él antes de ir para allá”, recordó para diario Marca Claro.

Antuna confesó que durante estos años ha tenido que tomar algunas decisiones complicadas, siempre buscando minutos en la cancha. Señaló que un jugador que no tiene participación no tiene chances de crecimiento, debido a que la clave está en el roce y la competitividad.

“Si uno no juega se siente mal, se siente para un lado y más por lo que yo estaba viviendo, no nada más no jugaba, jugaba con el segundo equipo, se pierde confianza, baja tu nivel de juego y lo que yo más necesitaba era jugar, por eso tomé la decisión de venir para acá”, dijo en alusión a su experiencia con el Groningen.

El futbolista que ahora porta el dorsal 18 afirmó que sus sueños no mueren con el regreso al Continente Americano, sino todo lo contrario, todavía aspira a convertirse en uno de los mejores jugadores de todo el planeta.