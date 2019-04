Barbosa apoyará a presidentes municipales, siempre y cuando respeten la ley

Atlixco, Pue.- Tras pronunciarse porque las autoridades municipales deben estar respaldadas por la gente y no distanciadas, Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador de la Coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que trabajará y apoyará en todo a los presidentes municipales siempre y cuando éstos respeten y acaten la ley.

Ante expresiones hechas por los ahí presentes, en el sentido de que se acabe con el saqueo a las arcas municipales, el abanderado respondió: “nunca más, ni panistas, ni priistas, ni perredistas y nunca morenistas”.

Al respecto, el abanderado a gobernador por la Coalición Juntos Haremos Historia aseguró que estará al tanto de la problemática por la que atraviesa esta región e invitó al Ayuntamiento a reconciliarse con los ciudadanos, a utilizar el diálogo para solucionar los problemas que los aquejan.

En este encuentro con atlixquenses, Barbosa Huerta aseguró que como gobernador uno de sus primeros compromisos será rehabilitar las vías de evacuación de las comunidades asentadas en torno al volcán Popocatépetl, las cuales se encuentran en muy malas condiciones, producto de la falta de atención por parte de autoridades municipales y estatales.

“Estas vías no presentan un estado adecuado y cuando voy por esos lugares me regreso preocupado por ver cómo están destruidas y abandonadas, por eso me comprometo a atender ese renglón y rehabilitar dichas vialidades”.