ESPECIAL: Las 6 películas que debes ver de Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock es uno de esos nombres que no pueden obviarse dentro de la historia del cine; el séptimo arte siempre le estará agradecido por sus geniales contribuciones dentro de un género que actualmente se encuentra bastante perdido.

El nacido en Leytonstone, Londres, forjó una trayectoria de tintes descomunales detrás de la cámara, perfeccionó su genio en cada cinta y se instaló como una de las referencias obligadas para todos aquellos que aspiren a hacerse de un nombre dentro de esta rama del cine.

La historia lo recuerda por ser pionero de muchas de las técnicas que siguen utilizándose en las películas de suspenso y thrillers psicológicos. Además, le tocó cosechar fama durante la época de las películas mudas y las primeras sonoras, una transición que abordó con maestría y temple.

Sentarse a ver una película de Alfred Hitchcock es un auténtico goce, ya que configuró un estilo cinematográfico único y que no se encuentra en ningún otro cineasta. Una de las técnicas que perfeccionó y que fue retomada con mayor fuerza en años recientes fue el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, encuadres que ayudan a generar ansiedad, miedo o empatía.

De igual manera, Hitchcock se presenta como uno de los cineastas más impredecibles de su época, sobre todo, porque sus historias daban giros argumentales excepcionales en torno a líneas sobre la violencia, los asesinatos y el crimen.

En el marco del 39 aniversario del fallecimiento de Alfred Hitchcock, Sexenio presenta seis películas que no te puedes perder del genio británico-estadounidense que llevó el género del suspenso a otro nivel.

Psicosis

Esta cinta estadounidense estuvo protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Leigh. Fue estrenada en cines en 1960 con guion de Joseph Stefano y está basada en la novela homónima escrita por Robert Bloch. Asimismo, está inspirada en los crímenes de Ed Gein, un asesino en serie de Wisconsin.

Los pájaros

La película vio la luz en 1963 y está basada en la novela corta homónima de Daphne du Maurier. El elenco estuvo conformado por Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzannee Pleshette y Veronica Cartwright. En su momento, la película llegó a ser considerada una obra cultural, histórica y de alto valor por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Resulta increíble como un ser tan normal como un pájaro se puede volver elemento de inquietud y muerte.

La ventana indiscreta

La cinta llegó a los cines en 1954 basada en un relato de Cornell Woorich, el cual llevaba por título It Had to Be Murder. El reparto incluyó los nombres de James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Raymond Burr y Thelma Ritter. En varios rankings, la producción figura como una de las mejores diez películas de misterio de toda la historia. Presenta la historia de un reportero convaleciente que se ve obligado a observar por la ventana la vida de un vecino, pero pronto se dará cuenta de que es probable que se haya cometido un crimen en el edificio.

Pacto siniestro

la película se basa en una novela homónima de 1950, obra de Patricia Highsmith. Narra la historia de un par de jóvenes que se conocen durante un viaje en tren; las cosas se tornan extrañas cuando uno de ellos le propone al otro perpetrar un doble asesinato, para después intercambiar a las víctimas y eliminar cualquier posible sospecha.

Crimen perfecto

Crimen perfecto es una película estrenada en 1954 que contó con un elenco conformado por Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings y John Williams. Se basa en la obra de teatro homónima de Frederick Knott. Presenta la historia de un tenista retirado que sospecha que su mujer le es infiel, por lo que decide asesinarla pidiendo la ayuda de un tercero.

Vértigo

Vértigo llego al cine en 1958 y tuvo como protagonista a James Stewart, quien interpreta a un detective retirado que sufre acrofobia y vértigo. La trama inicia cuando es contratado por un viejo amigo para que vigile a su esposa, personaje que recayó en los hombros de Kim Novak, pues sospecha que está poseída por un espíritu.