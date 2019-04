Garantiza Barbosa respeto al sindicalismo libre y dice no al voto corporativo

Ante integrantes de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) el candidato a la gubernatura de la Coalición Juntos Haremos Historia Miguel Barbosa Huerta anunció que ante el desmantelamiento en Puebla de entidades públicas para apoyar a los trabajadores, él como gobernador reactivará la Secretaría del Trabajo a fin de canalizar y orientar de manera adecuada las demandas de la clase obrera.

En este encuentro de campaña con la clase obrera como parte de las actividades alusivas al Día del Trabajo, Barbosa Huerta dejó en claro su vocación por el respeto al derecho al trabajo, al sindicalismo libre, al derecho a la libre asociación y se pronunció en contra del voto corporativo “pues hoy en Puebla se ha logrado modificar la situación política”, dijo.

En primera instancia, el abanderado a la gubernatura destacó que en Puebla durante los últimos gobiernos se fueron desmantelando los criterios y las entidades públicas para apoyo de los trabajadores. El tema del trabajo lo atiende una secretaría amorfa llamada de productividad y economía a la que le tratan meter temas de trabajo, no, para eso les adelantó que este 1 de mayo anunciaré la reaparición en la administración pública de la Secretaría del Trabajo para Puebla, dijo.

De igual manera les dijo a los obreros no venir a pedir el voto corporativo pues hoy las cosas en la entidad poblana se han modificado.

“Vengo a pedirles su voto voluntario, individual, ciudadano pues no creo en los bloques de votos sino en el convencimiento y no veo como un trabajador pueda votar por otro partido que no sea Morena y por otro candidato que no sea Miguel Barbosa”.

Barbosa Huerta dejó en claro no rehuir al debate y se comprometió a mantener un diálogo permanente y respetuoso con los trabajadores de Puebla y sus líderes. “No me espanta el debate, vengo de la cultura política de la calle y del asambleísmo y me siento mucho mejor dialogando con todos porque con apertura podremos transformar las condiciones políticas y sociales que hay en el Estado”.

Finalmente, al destacar que pronto en Puebla habrá un gobierno donde las libertades y los derechos humanos de los trabajadores se respeten, Miguel Barbosa Huerta recordó su paso como obrero en la fábrica envasadora de Balseca.

“llegábamos a las 6:30 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, ahí estuve a los 16 años porque quería ganar dinero y quería comprar un traje pues me gustaba bailar; así que no soy ajeno a la realidad que viven los obreros”.

Por su parte el dirigente de la FROC, René Sánchez Juárez reconoció el trabajo y trayectoria política de Miguel Barbosa y lo calificó de aliado de la clase trabajadora de Puebla.

Refirió que este sector tiene plena confianza que será un gobernante cercano a los ciudadanos y de interlocución directa con los trabajadores.