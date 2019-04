¿Qué personaje interpretará Angelina Jolie en Marvel?

Hace algunos días, surgió el rumor de que Marvel estaba intentando fichar a una de las actrices más cotizadas de Hollywood, la talentosa y guapa Angelina Jolie. Todo sigue moviéndose entre especulaciones y supuestas filtraciones, pero parece que las cosas se empiezan a aclarar.

Después del éxito que cosechó Marvel Studios con la Fase 3 de su universo cinematográfico, la realizadora debe asegurarse de que los números de sus producciones no caigan de forma estrepitosa. En estos momentos, se antoja imposible que la compañía logre emular el éxito de los Avengers, pero siempre será necesario ver hacia el futuro.

Entonces, surge la pregunta: ¿cuál es el papel que interpretaría Angelina Jolie en Marvel? ¿Por qué los estudios la están buscando como desesperados para ofrecerle un jugoso contrato?

Aparentemente, Angelina Jolie forma parte de una nueva cruzada de Marvel, en la cual ocuparía un lugar crucial para prolongar esta racha de conquistas. Si bien es cierto que todavía nos quedamos con Hulk, Black Widow, Doctor Strange, Black Panther, Capitana Marvel y Spider-man, la compañía está en búsqueda de nuevos rostros.

Hasta la fecha, el personaje que interpretaría Angelina Jolie sigue en las sombras de forma oficial, pero hay múltiples señales que apuntan a que se metería en la piel de Sersi, la descendiente directa de The Eternals.

En los cómics, Sersi es una integrante de este grupo, personajes aparentemente inmortales que habitan en la ciudad de Nueva York. Al principio de los 90, Sersi se unió a los Avengers y estuvo en el equipo durante cuatro años, por lo que aquí podría haber un punto de conexión para dar fuga a la grata historia que vimos durante los diez años anteriores.

No sería una sorpresa ver una transformación radical de su aspecto, sobre todo, porque está acostumbrada a hacerlo. Solo hace falta recordar que interpretó a Maléfica, así como su descomunal metamorfosis para el filme de Brenda Chapman, Come Away.