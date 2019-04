QUÉPASA: Google recuerda a la primera actriz Evangelina Elizondo

Google se lució este domingo con un homenaje a la primera actriz mexicana, Evangelina Elizondo, en el marco del 90 aniversario de su natalicio.

El buscador más popular del planeta no pasó por alto el cumpleaños de quien fue considerada como una de las mejores actrices de su generación, quien falleció el pasado 2 de octubre de 2017. La nacida en la Ciudad de México fue una de las figuras de la Época de Oro del Cine Mexicano, además de que también incursionó como cantante y pintora como pasatiempo.

A lo largo de su carrera, Evangelina Elizondo participó en más de 75 películas, además de que también participó en 64 exposiciones colectivas y 15 de carácter individual.

La responsable del doodle de este domingo fue la ilustradora mexicana, Valeria Álvarez; la artista gráfica llenó de colorido la imagen que honra la memoria de la célebre actriz, quien es recordada con mucho cariño por parte del público mexicano.

“No me gusta el drama en absoluto, no quiero dramas en mi vida. Lo que yo siempre he querido es divertir al público, a quien le debo mi carrera”, dijo alguna vez la intérprete de numerosos personajes que se quedaron grabados en el cine y la pantalla chica.