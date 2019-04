Carlos Salcido aspira a ser director técnico de élite

Carlos Salcido, exseleccionado azteca, apunta muy alto para sus próximos años en el mundo del futbol. Quien fuera referente del Tricolor en tres mundiales ahora sueña con convertirse en director técnico de los mejores clubes del planeta.

En entrevista para Marca, Salcido afirmó que, como sucede con varios exfutbolistas, siente la “cosquilla” de tomar las riendas de un equipo y hacer sus pininos en la dirección técnica.

“Sueño con ser uno de los mejores entrenadores. Hace cinco años formé un club deportivo para fomentar el futbol entre los jóvenes y me gustó el cosquilleo de ser director técnico, además de que estoy a punto de conseguir mi título. Anhelo dirigir no solo en México sino en los mejores clubes en el mundo”, añadió.

Por el momento, Carlos Salcido sigue en activo tras recibir una nueva oportunidad en el Veracruz. El jugador, que logró su época más dorada con el PSV Eindhoven, todavía no toma una decisión respecto al futuro de su carrera, por lo que es probable que anuncie su retiro de las canchas.

“Estoy viviendo una etapa benéfica para lo que viene después en mi vida. Por ahora estoy feliz en el Veracruz porque la gente de esta ciudad me ha acogido bien (…) Después de que salí de Chivas no sabía si quería seguir jugando y en Veracruz recargaron mi energía. La gente que me conoce sabe que mis decisiones son irrevocables y mi intención era aportar, sin embargo, no pudimos y lo que me quedó fue un aprendizaje para el futuro”, advirtió.