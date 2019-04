¡Memorable! 'Checo' Pérez queda sexto en el GP de Azerbaiyán 2019

Sergio Checo Pérez demostró de nueva cuenta que es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1, capaz de competir al tú por tú con los grandes pese a las limitaciones de su monoplaza. El mexicano logró quedarse con el sexto sitio en el Gran Premio de Azerbaiyán 2019.

De esta manera, el piloto de Racing Point sigue su ascenso en el Campeonato de Pilotos, puntuando en complicadas carreras y reafirmando que puede ser un año histórico tanto en su trayectoria, como para la escudería.

El tapatío tuvo un arranque memorable, pero todos sabían que sería complicado mantener la posición ante los “toros” que traía detrás. Pese a ello, logró quedarse con el sexto puesto pese a los embates frecuentes de sus rivales. Junto con Leclerc, el piloto de Racing Ponit dio cátedra tras el volante en el Circuito Callejero de Bakú.

10 points for the team - a good haul today!



We keep working hard, we keep fighting: we never give up! #F1Baku pic.twitter.com/I2IklK9QH6 — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 28 de abril de 2019