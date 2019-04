La inversión millonaria de Toho para su expansión en Hollywood

Foto: Toho Co. Ltd

La empresa productora de entretenimiento más grande de Japón Toho tiene entre sus planes a mediano plazo expandirse de manera global, para ello, realizará una inversión de aproximadamente 138 millones de dólares para lograrlo.

La compañía nipona tiene entre sus actividades la producción de teatro, televisión y cine en el país del sol naciente. En occidente, cuenta con la filial Toho International Inc. la cual distribuye diversos contenidos audiovisuales entre los continentes americano y europeo.

Esta sede de Toho está ubicada en la ciudad de Los Ángeles en California. Dicho conglomerado ha presentado el proyecto denominado Toho Vision 2021 un plan con múltiples fases para posicionar su contenido en medios hasta el momento inexplorados por la empresa asiática.

Para este año, Toho en alianza con la productora cinematográfica estadounidense Legendary Pictures estrenarán de manera global la cinta basada en la franquicia de videojuegos de Nintendo, Pokémon, Detective Pikachu (2019) y la secuela del MonsterVerse Godzilla II: El Rey de los Monstruos (2019).

Sin embargo, estas producciones marcarían solo el inicio de la colaboración entre ambas productoras. Ya que como parte de la estrategia Toho Vision 2021 la producción de contenidos se incrementaría exponencialmente.

Algunos ejemplos de este plan serían la adaptación cinematográfica de la franquicia de Capcom, Monster Hunter (2020), la cual está siendo dirigida por el cineasta detrás de la serie fílmica de Resident Evil (2001-2016) Paul W. S. Anderson.

Otro proyecto que está en fase de preproducción es la versión live action de la película de animación japonesa de Makoto Shinkai, Your Name (2017). Este largometraje está siendo desarrollado por la productora de J.J. Abrams Bad Robot y dirigida por Marc Webb, realizador conocido por la franquicia de The Amazing Spider-Man (2012-2014).

Será que con esta movida ¿Toho se convierta en una de las principales productoras de Hollywood? Si se diera el caso, competiría directamente con otras como Disney, Warner y Universal.