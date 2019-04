La cinta con Tom Holland y Daisy Ridley 'Chaos Walking' será regrabada

La franquicia que pretende volverse el nuevo fenómeno de la literatura juvenil adaptada en la pantalla grande es Chaos Walking, la obra creada por el autor estadounidense de origen británico Patrick Ness.

La productora encargada Lionsgate apostó por un elenco encabezado por el joven intérprete del Spider-Man perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) Tom Holland y la protagonista de la nueva trilogía de secuelas de Star Wars (2015-2019), Daisy Ridley.

A pesar de que el proyecto de Chaos Walking lleva algunos años desarrollándose y su estreno estaba previsto para el marzo pasado, sus productores opinan que la cinta dirigida por Doug Liman es impresentable.

Así lo han afirmado los ejecutivos de Lionsgate quienes también compartieron que la mayoría del metraje de Chaos Walking tendrá una exhaustiva fase de regrabaciones, puesto que tendrán que filmar nuevamente un gran porcentaje de la película.

“El resultado es tan malo que no se puede estrenar. No estaríamos grabando más si no creyésemos que podemos hacer esta película un verdadero éxito”, mencionó el CEO de Lionsgate, Jon Feltheimer, en entrevista.