Los estelares de 'Once Upon a Time in Hollywood' según Quentin Tarantino

La nueva película de Quentin Tarantino promete ser una de las mejores producciones del año, con un reparto repleto de estrellas como Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, Bruce Dern, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, entre otros.

Acerca de estos dos últimos, el director de Once Upon a Time in Hollywood (2019) ha proporcionado algunos detalles interesantes sobre ellos. Durante una entrevista en el sitio informativo USA Today Tarantino habló sobre los papeles de Pitt y DiCaprio.

El reconocido cineasta mencionó que se tratan de unos personajes ficticios dentro de un argumento inspirado en hechos reales, sin embargo, sus personalidades representan la esencia de los habitantes hollywoodenses inmiscuidos en el medio artístico durante los años 60.

Primeramente, Quentin Tarantino se refirió al personaje de Leonardo DiCaprio como un actor de mediana edad llamado Rick Dalton quien durante su juventud gozó de gran popularidad gracias a un papel estelar en una serie de televisión. Sin embargo, no ha podido hacer una carrera en el cine, situación que lo tiene bastante frustrado.

“Rick Dalton protagonizó un popular programa de vaqueros, pero no puede dar el salto a la pantalla grande. Es un hombre lleno de agitación interna y autocompasión por no estar en una mejor posición en su carrera profesional. Él culpa a todos menos a sí mismo”, mencionó Tarantino en entrevista.

Por otra parte, Brad Pitt interpreta a Cliff Booth quien resulta ser el doble de riesgos de cabecera de Rick Dalton. En el pasado, este personaje fue un soldado de la Segunda Guerra Mundial, por ello, mantiene una personalidad implacable, además de ser un experto en las confrontaciones humanas.

“Cliff Booth es el tipo más mortífero del mundo. Él podría matarte con una cuchara, un pedazo de papel o una tarjeta de presentación. En consecuencia, es un tipo bastante zen, con una paz interna inmensa que está muy preocupado por muy poco”, finalizó el director.

Once Upon a Time in Hollywood se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 26 de julio.