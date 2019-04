Rosewood Puebla celebra a las mamás con fin de semana de relajación

El Día de las Madres es una de las celebraciones más queridas para los mexicanos. Reconocer el esfuerzo, la labor y el amor de una madre es digno de un gran regalo. Es por ello que en Rosewood Puebla el mejor regalo para mamá es consentirla, alejarla de la rutina y brindarle un fin de semana de diversión y relajación.

Para celebrar a las mamás, el fin de semana del 10 de mayo se ofrecerá una experiencia única en Rosewood Puebla que comenzará con un delicioso brunch creado en exclusiva para celebrar a las mamás. Con el hospedaje recibirán una exclusiva pieza de joyería de la marca artesanal Mayeh y unmasaje intuitivo en Sense, A Rosewood Spa. Este tipo de masaje que se realiza en el exclusivo spa del hotel es un tratamiento personalizado y terapéutico dedicado a restaurar la energía natural y el equilibrio del cuerpo a través del uso aceites esenciales y distintas técnicas de masaje para adecuarse a las necesidades de cada persona, siempre con el objetivo de aliviar su tensión muscular y brindarle una relajación absoluta.

Además, el 10 de mayo se vivirá una celebración especial en Rosewood Puebla con la inauguración de la experiencia llamada Cúpulas y Burbujas. El Rooftop del hotel cuenta con una de las vistas más envidiables de la ciudad de Puebla, en donde se pueden hasta 70 cúpulas de las antiguas iglesias que visten a la ciudad de los ángeles. Para apreciar esta vista aún más, al atardecer se servirán copas de champaña, acompañadas de tapas, y se presentará una narración de los detalles históricos y leyendas de aquellas cúpulas que se pueden observar, como aquella leyenda que dice que en Puebla hay una iglesia por cada día del año, o el hecho de que la catedral de Puebla fue el primer gran templo suntuoso de América y es la segunda más grande de México.

Un viaje para consentir a mamá no podría estar completo sin una buena comida, por lo que elrestaurante Pasquinel Bistro estará preparado para esta celebración con platillos que combinan la influencia europea con ingredientes locales. La terraza de este restaurante es una experiencia en sí misma, ya que presume una bella vista hacia los jardines del hotel. Y para cerrar la velada, en el Bar Los Lavaderos podrán continuar celebrando con cocteles artesanales y una selección premium de mezcales y tequilas.

Acerca de Rosewood Puebla

Inaugurado en el 2017, Rosewood Puebla se sitúa en el histórico centro de Puebla, rodeado por inmuebles coloniales, plazuelas e iglesias y enmarcado con la imponente vista de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Edificado a partir de la respetuosa restauración de tres antiguos edificios del barrio de San Francisco, la Capilla del Cirineo y los icónicos Lavaderos de Almoloya, Rosewood Puebla se fusiona con la cultura y tradiciones de la ciudad ofreciendo a sus huéspedes un entorno que refleja la esencia de México. Cuenta con 78 lujosas habitaciones y suites apegadas a un diseño colonial con matices contemporáneos, los restaurantes Pasquinel Bistro, Café Azul Talavera, Bar Los Lavaderos y Rooftop Bar, un Sense, A Rosewood Spa, gimnasio e instalaciones para eventos.

Acerca de Rosewood Hotels & Resorts

Rosewood Hotels & Resort es una compañía operadora de hoteles de ultra lujo con una colección de 24 propiedades en 15 países. Los hoteles y resorts de Rosewood adoptan la filosofía A Sense of Place®, reflejando la historia, arquitectura y sensibilidad de su destino. La exclusiva colección Rosewood incluye algunas de las más prestigiadas propiedades en el mundo, como The Carlyle A Rosewood Hotel en Nueva York, Rosewood Mansion on Turtle Creek en Dallas, Hôtel de Crillon A Rosewood Hotel en París, además de nuevos clásicos como Rosewood Beijing. Rosewood Hotels & Resorts continúa en expansión con el actual desarrollo de 20 propiedades adicionales..