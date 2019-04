¡Histórico Raúl Jiménez! Anota en victoria de los Wolves

Raúl Jiménez volvió a la senda del gol este sábado en el partido entre Wolves y Watford, duelo que se saldó con venganza para el mexicano y compañía tras lo sucedido en la FA Cup. Además, el atacante azteca logró marcar uno de los tantos que terminó siendo clave para el triunfo.

El delantero mexicano se encargó de poner adelante a los suyos en el marcador al aprovechar un excepcional centro de Diogo Jota. Remató a placer y consiguió que el Wolverhampton jugara con la ventaja en el marcador, sin embargo, Andre Gray le puso emoción al duelo al empatar en un error grotesco de la zaga.

Afortunadamente, Jota apareció para no desperdiciar el fantástico centro de Rubén Neves y colocó el 1-2 definitivo. De esta manera, el partido cerró con marcador a favor de los Wolves.

?? "SÍ SEÑOR, HE COMES FROM MEXICO" ???? Así le canta la afición del Wolverhampton ?? ( @WolvesEspanol ) a Raúl Jiménez ?????? [?? @WolvesFC_latest ] pic.twitter.com/7D8HLJgJxk — Ricardo Vaquier GV (@ricardo_vgv) 27 de abril de 2019

Sobresale que con su gol, Raúl Jiménez superó la marca que tenía Javier Chicharito Hernández en Inglaterra durante su primera temporada con el Manchester United. El 13º tanto llegó a la cuenta personal del killer de los Wolves, pero su suma total es de 17 anotaciones tomando en cuenta los concretados en la FA Cup.

En el caso de Chicharito, esos 13 goles de liga los marcó en la temporada 2010-2011, además también sumó uno más en la Community Shield, otro en la FA Cup y uno adicional en la Copa de la Liga para contabilizar un total de 16 tantos.

El exatacante del América también se alzó como el máximo goleador en la historia de los Wolves en una sola temporada con este tanto, ya que superó a Steven Fletcher; el escocés tenía la marca con sus 12 goles en la temporada 2011-2012.

HT | #WAT 0-1 #WOL



Half time at Vicarage Road and Wolves lead through a headed Raul Jimenez goal. A balanced half but the visitors have the advantage. #WATWOL



??? pic.twitter.com/DyGkctk7gx — Wolves (@Wolves) 27 de abril de 2019