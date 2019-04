Puebla se ganó el respeto de Tigres: 'Chelís'

El director técnico del Puebla, José Luis Sánchez Solá Chelís, subió un video a las redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a los Tigres del Tuca Ferretti, pese al pleito que tuvieron en la cancha y que terminó con la expulsión de ambos.

La Franja no pudo conseguir los tres puntos en su condición de local, pero no se antoja como un mal resultado si se considera que Tigres marcha en la parte alta de la clasificación y es uno de los fuertes candidatos para el título.

Además, Chelís destacó que el equipo del Tuca no salió a especular sobre el terreno de juego, sino que saltaron con sus mejores hombres para intentar vencer a los camoteros. Al final, solo un autogol del conjunto poblano les valió para el empate.

Chelís sabe que la clasificación a la Liguilla se complicó demasiado, pero todavía existe la posibilidad de meterse en la Fiesta Grande. Puebla necesitaba ganar para asegurar su octavo sitio, sin embargo, el empate y la victoria por goleada de Tijuana los dejó casi noqueados.

“Gracias a la afición, hace diez años que no se sentía esa conexión entre la cancha y la tribuna. No se consiguieron los tres puntos y Xolos ganó por goleada, pero el esfuerzo y las ganas de agradar por nosotros no quedó y sigo en deuda con la afición”, agregó.