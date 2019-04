QUÉPASA: Los mensajes más emotivos de los fans para despedir a los Avengers

Todo inició con el estreno de la primera película de Iron Man y llegó a su fin con el lanzamiento de Avengers: Endgame. Fue una aventura mítica, una experiencia inolvidable, un periodo que marcó la industria del cine, así describen los fans lo que para ellos significó toda la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM)

El impacto de Avengers: Endgame es brutal…arrasador. Desde su estreno, prácticamente no ha salido de las tendencias en redes sociales. En la mayoría de los casos, no se tratan de spoilers, sino de textos que solo reflejan el sentir de una comunidad de fans que todavía no estaban listos para cerrar el libro.

Nadie se quiere perder Avengers: Endgame, la épica conclusión de la batalla contra Thanos y el fin de una saga fantástica que acompañó a muchos desde que eran niños o adolescentes.

Todos nos emocionamos con cintas como Iron Man: El hombre de hierro, Capitán América: El primer vengador o Avengers, y ahora tocó el turno del gran final con la película que recientemente se estrenó el pasado 26 de abril.

Para varios fans se trata de un momento muy doloroso; principalmente, porque es la gran despedida de varios actores que interpretaron a los personajes más emblemáticos.

A través de las redes sociales, Sexenio recopiló algunas de las reacciones más emotivas de los espectadores, fans que salieron de las salas de cine muy agradecidos por esta aventura cinematográfica que inició con el primer filme de Iron Man en 2008.

¡Intenten no llorar!

Anoche vi #AvengersEndgame y todavía no me he recuperado. Reír, llorar y sentirte parte de los #Vengadores durante diez años y 23 películas no tiene precio. Solo queda pensar en lo que todavía está por llegar #ThankYouAvengers pic.twitter.com/4uCVtQ34UY — Ana (@kafkaenlaplaya) 27 de abril de 2019

Y no menos importante. Gracias a Stan Lee, sin el nada de esto hubiera sido posible, gracias por nunca rendirte y seguir con tu sueños. Siempre estarás en nuestros corazones porque eres un héroe, nuestro héroe #ThankYouStanLee#ThankYouAvengers #AvengersEndgame pic.twitter.com/ARORgr2tOU — Cypher_supremacist (@KarenMarceloOT7) 27 de abril de 2019

Muchísimas gracias a este genial cast y a todos los involucrados en este increíble universo, gracias por estos 11 años de grandes historias y por los mejores súper héroes que podríamos pedir. Gracias por tanto #ThankYouAvengers #AvengersEndgame pic.twitter.com/Dhf6FrB9NO — ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? saw endgame (@yoongiparaguayo) 27 de abril de 2019

Perdón pero nunca en la vida superaré endgame, esa película me dio todooooooo!! El final me encanto aunque hubiera querido que no pasaran algunas cosas, pero estoy tan satisfecha.. fue un gran final para esta gran fase!!??#ThankYouAvengers — Marveth loves Juanpi (@SotoMarveth) 27 de abril de 2019

Crecí con ustedes, reí y lloré, me emocioné cada vez que se anunciaba una nueva película o salía un nuevo trailer, me encariñe con cada uno de sus personajes. Formaron una de las mejores etapas de mi vida. #ThankYouAvengers pic.twitter.com/dx8Z1CWSWh — LOUIS (@louxst24) 27 de abril de 2019

Voy a extrañar a cada uno de ustedes gracias Avengers muchas gracias???? #ThankYouAvengers pic.twitter.com/VSpKZXs6vq — Saúl (@saul_432) 27 de abril de 2019