Cárdenas revive mentiras para ganar algunos puntos: Carlos Meza

Ante las falsas declaraciones emitidas por el candidato del PAN a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez, que tienen como principal fin tratar de rescatar su campaña que va apique; el vocero de la Coalición Juntos Haremos Historia, Carlos Meza Viveros, dejó en claro que la desesperación del abanderado panista es flagrante y que solo le queda revivir mentiras para ganar algunos puntos.



Enrique Cárdenas sale nuevamente a recoger documentos y notas caducas, “a replicar lo que ya habíamos explicado claramente en otra ocasión sobre los dichos de Rojas Díaz Durán a quién llama nuestro correligionario, nosotros sabemos bien quienes son nuestros correligionarios y quienes abonan por la unidad, la cohesión y quienes están con Morena y quienes quieren destruir a Morena”, aclaró Meza Viveros.



El Vocero de la Campaña de la Coalición Juntos Haremos Historia reiteró sobre las calumnias emitidas por el candidato del PAN, que desde el 16 de abril de 2018 se dio de manera puntual cuenta de lo que es el ‘3 de 3’ de Miguel Barbosa Huerta, “no tenemos nada absolutamente que esconder, dimos de manera puntual las razones con las cuales nuestro abanderado ha transitado en su vida social, política y económica.



“No vamos a permitir que Enrique Cárdenas venga a tratar de empañar nuestra campaña, Miguel Barbosa ya lo dijo ‘vamos a reconciliar a los poblanos, voy a gobernar por el desarrollo de Puebla’, como un estadista y un gran político que es”, subrayó Meza Viveros.



Y agregó que es importante decirle a los medios de comunicación, como un vehículo que informa a la sociedad, que lo que hace este personaje del PAN es repetir y repetir como ‘lorito’ las mentiras de Alejandro Rojas Diaz Durán, “Enrique Cárdenas está verdaderamente desesperado porque no lo quieren ni en su casa al pobre hombre”.



Meza Viveros fue tajante al destacar que no se le va a permitir a Enrique Cárdenas lanzar escupitajos sin ton ni son a Miguel Barbosa.



“Nuestro candidato se va a dedicar, sin pausa alguna, a transitar en su campaña proponiendo lo que va a realizar cuando sea gobernador: detonar la economía, el desarrollo, el campo, la educación, la salud, eso es su compromiso, el compromiso de Miguel Barbosa con los poblanos que quieren una campaña limpia”, subrayó el vocero.



Meza Viveros señaló que en Morena tenemos un candidato al gobierno del estado de Puebla nacido en Tehuacán, no como Enrique Cárdenas que es de Torreón, que pretende venir a gobernar a los poblanos, pero no lo vamos dejar, “fracasó como académico y no tiene la más mínima capacidad política para guiar el destino de este gran estado”.



Carlos Meza Viveros exhortó al candidato del PAN, Enrique Cárdenas, a realizar una campaña de altura, como la merecen los poblanos, “Cárdenas debería de ser honesto y explicar a la sociedad cómo salió de la UDLAP, ya hasta lo querían procesar por actos de corrupción”.