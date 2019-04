La producción de 'Black Widow' iniciaría en junio según David Harbour

Uno de los últimos miembros del reparto de Black Widow (2020) en confirmar su participación en la próxima cinta de Marvel Studios cuya protagonista es una superheroína fue David Harbour quien acaba de estrenar la más reciente adaptación cinematográfica de Hellboy (2019).

El actor quien también es conocido por su participación en la ficción de Netflix Stranger Things (2016-2019) se encontraba durante la promoción de Hellboy cuando fue cuestionado sobre su fichaje en Black Widow, a lo que el actor se mostró con mucha expectación.

Al mismo tiempo, David Harbour pudo haber brindado información importante sobre el inicio de sus filmaciones, las cuales fueron pospuestas para incluir en su trama diversos elementos que serán trascendentales en el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sin embargo, el actor estadounidense no solo dio un aproximado, sino que mencionó el mes específico en que la producción encabezada por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson daría comienzo, siendo esta el próximo junio.

“Creo que está programada para empezar en junio. No creo que la tengan armada por completo, pero es un gran personaje. Estoy muy emocionado. El reparto está tomando cuerpo con Scarlett Johansson y Florence Pugh. Sé también de Rachel Weisz. Hay actrices realmente buenas”, mencionó David Harbour en entrevista.

Harbour también aseguró que ha visto el libreto de Black Widow, al cual describió como bastante interesante y sorprendente, bastó tan solo una sencilla explicación de la gente de Marvel Studios y el nombre de la directora Cate Shortland para que el actor aceptara el papel.

“Cuando me la vendieron, me sorprendió mucho. Pero lo que realmente me volvió loco fue la directora, Cate Shortland, que hizo la película Lore (2012), es una cineasta extraordinariamente sofisticada, realmente brillante y apasionada”, finalizó el actor.