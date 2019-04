Reforma Educativa da continuidad a la de Peña Nieto: Romero Hicks

Este viernes, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, desestimó la Reforma Educativa impulsada por la llamada Cuarta transformación.

Para el panista, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo que hizo con su Reforma Educativa es darle continuidad a la que presentó el ex mandatario Enrique Peña Nieto, no derogarla.

“Esta es una segunda generación de reformas, no nos confundamos no es la caída de una reforma punitiva, porque (la de 2013) no fue una reforma punitiva eso es mentira, a nosotros nos tocó diseñar esa parte, entonces hay que hablar con la verdad, hay mucha simulación”, resaltó el líder panista en entrevista.