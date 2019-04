Jair Pereira pide disculpas a la afición de las Chivas

El capitán de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jair Pereira, pidió disculpas a la afición y admitió que los jugadores no han estado a la altura de la historia y tradición del Rebaño Sagrado.

Y es que a dos fechas de que finalice el torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el equipo que ahora dirige Tomás Boy marcha en el lugar número 15 de la tabla general, con problemas de descenso para el próximo semestre.

“Sabemos que siempre han querido que Chivas esté en lo más alto. Pedirles disculpas (a la afición) por el actuar del equipo. No quiero justificar, no hemos estado a la altura de lo que el club necesita. Sepan que no nos estamos haciendo tontos, así como les duele, a nosotros nos duele más”, indicó.