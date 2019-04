Primeras impresiones de 'Detective Pikachu' son sobresalientes

Desde que el proyecto cinematográfico de Detective Pikachu (2019) fue anunciado por sus productoras Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures, las especulaciones no se hicieron esperar. En un inicio siendo desalentadoras por su ambición e imposibilidad de lograrse con éxito.

Sin embargo, después de la presentación de las primeras imágenes, la primera cinta en formato de acción real basada en la popular franquicia de videojuegos de Nintendo y desarrollada por Game Freak, Pokémon se ha ganado la expectación del mundo entero.

Esta semana, tuvo lugar la primera proyección de Detective Pikachu durante un evento especial llevado a cabo en Japón, donde asistieron diversos críticos especializados en cine. La reacción de los asistentes fue más que positiva, emitiendo sus primeras impresiones, las cuales son sobresalientes.

Los críticos han coincidido en que el largometraje de Pokémon producido por Warner, dirigido por Rob Letterman y protagonizado por Ryan Reynolds, Justice Smith y Kathryn Newton, resulta una experiencia disfrutable para los fanáticos de la franqucia. Sin embargo, para nuevas las audiencias introduce su universo exitosamente.

It‘s a hit for #DetectivePikachu. Pokemon fans new & old will rejoice in this heartfelt and authentic take on the franchise. @Legendary and @wbpictures have nailed this live-action adaptation. I laughed hard and felt my heart swell. This Pokemon film is just the start! pic.twitter.com/I0R9fSHpfU — Megan Peters (@meganpeterscb) 24 de abril de 2019