Denunciarán a Francisco Castillo por violencia política y de género

La regidora Augusta Valentina Díaz de Rivera anunció que en breve denunciará al marinista Francisco Castillo Montemayor, por violentarla durante la sesión de trabajo de la Comisión del Agua del Ayuntamiento de Puebla.

En conferencia de prensa, lamentó que en esta agresión sus compañeros regidores no hayan intervenido para defenderla.

“También voy a solicitar a la Secretaría de Igualdad Sustantiva elabore un protocolo para atender la violencia política contra la mujer”.

Y es que esta semana, Francisco Castillo Montemayor le gritoneó a la regidora; todo sucedió en la Comisión del Agua donde ha venido participando como especialista, debido a que se desempeñó también como director del Soapap.

Sin embargo, no tuvo empacho en confrontarse con la regidora, fue él quien inició la discusión al hacer señas en clara alusión de que la panista no entendía una de sus explicaciones. Se tocó varias veces la cabeza a manera de burla, por lo que Augusta Valentía no se quedó callada, al grado de pedir que lo sacaran de ese salón de juntas.

“Salte tú porque eres indigna, eres indigna de ser representante de los habitantes de Puebla… eres indigna, no tienes capacidad para escucharlos. Eres indigna”, le gritó Francisco Castillo.

Todos los regidores enmudecieron, sólo Ana Laura Martínez Escobar criticó a la presidenta de la Comisión del Agua, Rosa Márquez, por no poner orden, pero la respuesta fue a favor del ex secretario de Medio Ambiente.

La regidora se levantó de su asiento y le pidió callarse e irse del lugar porque él era invitado, mientras que ella sí es miembro de la Comisión, aunque al final fue ella quien optó por retirarse no sin antes revelar la verdadera intención de Francisco Castillo: “¿Cree que va a llegar como director del Soapap? Viene aquí por chamba, a eso viene”.

Francisco Castillo, quien estuvo en la cárcel acusado de peculado, siguió elevando su tono de voz y le respondió a Augusta Valentina: “No ofendas porque yo tengo más solvencia económica que tú”.