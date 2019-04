'Avengers: Endgame': Las canciones del épico filme de Marvel

Los hermanos Russo han pasado a la inmortalidad dentro del género de superhéroes en el cine, después de lo hecho en Avengers: Endgame. La gran mayoría de fans concuerda en que se trata de una de las cintas más memorables de toda la historia y el fenómeno social desatado solo llega para confirmarlo.

Hay mucho que hablar sobre la trama de Avengers: Endgame, pero es demasiado temprano para comenzar con los spoilers.

De esta manera, Sexenio se dio a la tarea de recopilar algunas de las canciones que musicalizan momentos épicos del filme, escenas que se quedaran en nuestra memoria, pero a las que no haremos mención explícita para no arruinarles la experiencia a quienes no hayan podido asistir a las primeras funciones.

Traffic está presente en la película con su tema Dear Mr. Fantasy; la letra fue escrita por Jim Capaldi, mientras que la música es obra de Steve Winwood y Chris Wood. La canción ha sido interpretada por grandes figuras de la música, tales como The Grateful Dead, Jimi Hendrix, Crosby y Nash and Young.

Por supuesto, The Rolling Stones no podían pasar desapercibidos en Avengers: Endgame. La popular banda británica que marcó a una generación lo hace con su canción Doom and Gloom, un tema de los legendarios Mick Jagger y Keith Richards.

Asimismo, el rock pesado está presente con Steppenwolf con su tema Hey Lawdy Mama, de 1979; lo más impresionante, es el momento en el que suena esta canción, ya que tiene lugar durante el último cameo del genial e inolvidable Stan Lee.

Otra canción que se quedó grabada en nuestra mente tras ver Avengers: Endgame fue Supersonic Rocket Ship, de la banda The Kinks. A pesar de que la película se estrenó este 26 de abril, el tema ya comenzó a subir en las listas de popularidad de nueva cuenta.