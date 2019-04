Más de mil indocumentados se 'fugan' de estación migratoria en Chiapas

Una situación de emergencia se vivió durante las últimas horas del jueves en la estación migratoria Siglo XXI en el estado de Chiapas, después de que más de mil indocumentados abandonaran el inmueble sin ninguna clase de autorización.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre estos hechos para dar cuenta a las autoridades locales y federales, además de anunciar que se están tomando las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los que permanecen en la estación y en los alrededores.

El organismo también acusó a un grupo de inmigrantes de nacionalidad cubana de haber incitado a abandonar la estación migratoria, ignorando los llamados del personal de Migración presente y de los trabajadores del lugar.

“El Instituto Nacional de Migración informa que poco después de las 8 de la noche del día de hoy (ayer), hubo una salida no autorizada de amplia escala de las personas albergadas en la Estación Migratoria Siglo XXI, particularmente, promovida por ciudadanos de nacionalidad cubana, que constituyen la mayoría de la población en la estación”, informó.

De la misma manera, el INM señaló que el personal del organismo no pudo realizar nada para evitar que abandonaran la estación, debido a que no se cuenta con ningún tipo de equipamiento de contención ante este tipo de eventualidades. Por ende, no existió confrontación durante el abandono masivo de las instalaciones.

“Se están tomando las medidas de protección de las personas que permanecen en la estación y en los alrededores”, agregó.

El INM informó que al menos 700 personas del grupo que salió sin autorización de la estación Siglo XXI regresó al inmueble, mientras que otras 600 aproximadamente no han logrado ser ubicadas por el personal migratorio.